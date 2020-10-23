iBond 2020｜市民反應熱烈　中銀：首日總認購金額較2016年升65%

最低息率保證達兩厘的iBond 2020，今（23日）起供市民認購，由於保證息率提高至2厘，吸引不少市民認購。

中銀香港︰總認購金額較2016年升65%

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，首日認購反應熱烈，總認購金額較2016年升65%，每人平均認購手數為10手，較2016年增加一倍，客戶主要經手機銀行及網上銀行認購。

滙豐︰認購iBond貸款 年利率0.9%

滙豐發言人表示，iBond開售首日反應熱烈，相較2016年iBond首日開售，透過滙豐申請的總金額有增加。該行亦推出認購iBond貸款優惠，貸款年利率為0.9%。

客戶可透過滙豐的網上理財、電話理財及分行申請認購iBond，可獲豁免收費包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）（優惠期至2020年12月31日）。

滙豐發言人表示，iBond開售首日反應熱烈，相較2016年iBond首日開售。（盧翊銘攝）

恒生︰客戶較傾向透過網上認購

恒生銀行（0011）亦指出，客戶首日認購iBond反應熱烈，平均認購額較過往為高；又指出該行提供的線上線下認購途徑中，客戶較傾向透過網上認購。