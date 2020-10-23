港交所擬將MSCI期貨及期權交易日　拓展至公眾假期

香港交易所（0388） 公佈，擬將MSCI衍生產品合約的交易及結算時間延伸至包括本港公眾假期。

現時恒指及國指期貨均不能在公眾假期交易。港交所今年5月獲得MSCI授權後，力推相關系列產品，至今共推出38隻MSCI指數期貨合約，或於年內再推出MSCI台灣（美元）指數期權。港交所表示，將交易日拓展至公眾假期，為最新的市場優化措施，希望可協助全球投資者管理風險及提升投資組合。

香港交易所市場主管姚嘉仁指出，為MSCI產品引入假期交易的計劃，可以為客戶提供更多選擇。港交所將繼續建立市場生態圈的廣度、深度和吸引力，致力發展香港成為亞洲衍生產品的交易中心。

港交所今日亦公佈，MSCI期貨系列的未平倉合約於9月及10月顯著增加，反映市場對香港交易所MSCI衍生產品的需求殷切。根據數據，截至昨日（22日），所有MSCI衍生產品的未平倉合約共有78,669張，較9月底的44,066張增約八成，較截至8月底的3,967張增近19倍。

港交所指，現時期交所正與證監會商榷計劃，並確認內部是否準備就緒。計劃最終能否落實，則仍要視乎市場參與意見、系統準備情況及監管機構批准。計劃正式實施時間仍有待公佈。