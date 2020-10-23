統計處調查﹕25%受訪者料第4季業務狀況不及上季

統計處公布今年第4季業務展望按季統計調查的結果。結果顯示，調查所涵蓋行業而言，預料今年第4季業務狀況較上季為差的受訪者為25%，較預期按季情況較佳比例為高，惟較第3季進行的調查，有28%預料業務較差的情況有改善。

今次調查顯示有17%受訪者預期，本季業務狀況會較上季理想。

按行業分析，不少涵蓋行業中，受訪者總體而言預料第4季業務狀況較第3季差，特別是建造業，運事﹑倉庫及速遞服務業，金融保險及地產業中，本季業務狀況較上季為差的受訪者，較預期業務狀況較佳者為多。

另一方面，在住宿及膳食服務業務中，預料本季業務狀況較上季較佳者，較預期業務狀況較差者為多。

調查又顯示，在所有涵蓋行業中，受訪者總體而言預期本季就業人數，較上季下降或維持不變，尤其在製造業﹑建造業及零售業中，有較多受訪者預期本季就業人數較上季減少。

政府已推歷來最規模紓困措施

政府發言人表示，整體營商氣氛仍然負面，但由於本地疫情在9月趨穩，一些社交距離措施得以放寬，營商氣氛相比上一季有輕微改善。然而，多個行業的招聘意欲有所減弱。

發言人亦指出政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以保存經濟活力、減輕市民財務負擔及幫助保障員工就業。三輪「防疫抗疫基金」措施，連同2020至21年度《財政預算案》的一次性措施，總金額超過3,000億元，相當於本地生產總值約11%。政府會繼續密切留意相關情況。