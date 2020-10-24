人行行長易綱：持續推動金融業開放　負面清單令監管效能提升

中國人民銀行行長易綱表示，進一步擴大金融業開放，是構建新發展格局的必然要求，新發展格局不是關起門來封閉運行，而是要更好地利用國際、國內兩個市場、兩種資源，以達到更強勁可持續的發展。

他於《第二屆外灘金融峰會》上表示，負面清單與金融業持牌經營並不矛盾，負面清單模式下，金融機構准入和展業也必須滿足資質（資質證明）要求、持牌經營。他強調負面清單與加強事中事後監管也並不矛盾，負面清單模式下，監管部門可將更多的資源從准入管理轉向事中事後監管，實現監管效能的提升。

三方面持續推動金融業開放

易綱表示，要通過三方面持續推動金融業開放，營造市場化法治化國際化金融展業環境，包括全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模式的轉變；統籌推進金融服務業開放、人民幣滙率形成機制改革和人民幣國際化；以及在加快開放的同時防範風險。

人民幣滙率形成機制改革和人民幣國際化方面，易綱認為人民幣滙率形成機制改革要增強滙率彈性，更好地發揮滙率在宏觀經濟穩定和國際收支平衡中的自動穩定器作用；而人民幣國際化要堅持市場主導，監管當局主要是減少對人民幣跨境使用的限制，順其自然。

他指，新形勢下的人民幣國際化可在堅持市場主導的基礎上，進一步完善對本幣使用的支持體系，為市場作用的發揮創造更好的環境和條件。