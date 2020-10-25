螞蟻上市｜馬雲︰銀行當鋪思想　難支持未來30年世界對金融的需求

阿里巴巴﹙9988﹚旗下螞蟻集團，在招股書中披露「我們將公司命名為『螞蟻』，是因為始終相信：小，即是美好；小，蘊含力量」。成功以小微金融服務起家的螞蟻集團，背後依賴的金融理念，其實別樹一幟。馬雲日前出席外灘金融峰會，也代表企業家群體，說出了一些他們的感受。

馬雲指出，今天的銀行延續的還是要抵押、要擔保的當鋪思想，這很難支持未來30年世界發展對金融的需求。未來的金融體系，要從幫助20%的人，到幫助80%的小企業和年輕人；要從過去的人找錢、企業找錢，做到錢找人、錢找企業。而評價這個體系的唯一標準是普惠，綠色，可持續，背後是大數據、雲計算、區塊鏈等前沿技術是否起決定性作用。

馬雲以P2P為例，指出「P2P是一批打著互聯網金融幌子，拿著合法牌照的騙子。」他說，只有專家和學者結合起來，只有理論和實踐結合起來，才能真正去創新解決今天和明天的問題，我們需要來自實踐的理論，不是來自辦公室理論的實踐。

數字貨幣「從未來去找」

7年前，馬雲曾經預言，未來30年，技術驅動的互聯網金融有很大機會，今天他再度預測，如果用未來的眼光打造30年後世界所需的新金融體系，數字貨幣可能是非常重要的核心，「我們應該問自己，數字貨幣到底要解決未來的什麼實際問題？這個數字貨幣不是從歷史上去找，不是從監管角度去找，不是從研究機構去找，而是從市場去找，從需求去找，從未來去找。這件事事關重大。」

「我們這一代人做這個改革，結果可能是下一代才能看到，我們可能就是負重前行的一代人，但是歷史給我們的機遇，也是給我們的責任。」馬雲說。