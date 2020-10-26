美媒：中國有望成世界電動汽車工廠

美媒稱，中國也許是世界工廠，但從來都不是汽車出口大國。現在中國希望利用電動汽車改變這種狀況。

據美國《華爾街日報》網站10月23日報道，中國是全世界最大的汽車市場，2019年的汽車銷量約為2,500萬輛，但中國去年僅出口大約100萬輛汽車，而且主要出口到發展中的國家。大多數中國品牌在發達市場並不知名，外國汽車企業利用它們的中國工廠製造的汽車主要面向本地市場銷售，而不是出口。國際汽車企業開始將中國作為電動汽車的出口樞紐，對中國來說是個好兆頭。

2020年9月26日，在中國汽車展上，參觀者戴着口罩。（AP）

報道又稱，放寬汽車企業的在華限制已經產生了作用。長期以來，國外汽車企業必須與中國合作伙伴建立合資企業並分享利潤，才能在中國製造汽車。2018年，針對電動汽車的此類規定已取消；2022年，針對其他類型汽車的此類規定也將取消。

中國擁有一些最大的電動汽車電池製造商。例如，Tesla公司使用了寧德時代新能源科技公司生產的無鈷電池，以降低其在上海製造的一些汽車的成本。大眾汽車公司今年斥資12億美元買入中國電池製造商國軒高科公司26%的股份。韓國和日本的主要電池製造商也在中國設有工廠。

當然，現在還處於非常早期的階段。但與內燃發動機時代不同的是，中國真的有機會成為電動汽車出口市場上的一個重量級選手。