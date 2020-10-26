港股重陽節翌日假期休市一天　深股高收直迫13200點

撰文：張偉倫
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今日重陽節翌日假期，港股休市一天。包括內地股市等多個亞太區股市則如常運作，惟表現平平。
【15:07】亞太區股市低收
內地股市走勢個別，上證收市報3251點，跌26點或0.8%，深成收市報13191點，升62點或0.5%，滬深300收市報4691點，跌27點或0.6%，創業板收市報2617點，升16點或0.7%。
亞太區股市方面，日股跌22點，報23494點，澳洲ASX 200指數收市報6155點，跌11點或0.2%，台灣加權指數收市報12909點，升10點或0.1%，南韓KOSPI指數收市報2343點，跌17點或0.7%。
【10:25】三星電子股價早段平穩
三星集團會長李健熙逝世，享年78歲。今早三星電子股價未見太大波動，最新報60,600韓圜，升0.66%。
【10:18】內地股市走勢個別
內地股市走勢各異，上證最新報3248點，跌29點，深成最新報13135點，升6點，滬深300最新報4684點，跌34點，創業板最新報2607點，升6點。
日股最新報23511點，跌5點，澳洲ASX 200指數最新報6170點，升3點，台灣加權指數最新報12912點，升13點，南韓KOSPI指數最新報2357點，跌2點。