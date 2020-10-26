陳茂波﹕第3季經濟表現料較今年首2季有改善

財政司司長陳茂波發表網誌，指出從推動本港經濟的三頭馬車來看，本港經濟在第3季或許處於低位整固階段，內地經濟持續復甦成為支持本港經濟的主要力量。

他指出內地第3季經濟按年增長4.9%，單計9月，以美元計出口升9.9%，入口升幅更達到13.2%。兩組數字均預示，本港第3季外貿表現能跟隨改善。縱使本港商品出口已連跌6季，惟跌幅已從今年5月的7.4%，在8月時收窄至2.3%，預料9月時出口數字可錄可觀改善。

消費方面，他指出踏入9月後，社交距離措施逐步放寬，不少市民增加出行及消費，私人消費正逐步改善，惟市場對固定投資仍維持觀望態度。

陳茂波指出，總體而言以目前情況評估，已連續4季陷入收縮的香港經濟，目前仍未擺脫衰退格局，惟第3季經濟收縮幅度會較今年首2季的9%平均跌幅有明顯改善，亦與去年同期較低基數有關。在內地經濟回復動力及本港消費氣氛逐步改善下，若疫情受控經濟收縮壓力可望略為紓緩。

他又指出內地疫情已穩定受控，經濟正在持續好轉，若能恢復兩地人員及商貿暢通往來，緊扣內地「內循環」，那麼即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，本港經濟仍可以大幅回復生氣。針對不同範圍﹑目標群體的強制檢測，以至是大規模強制檢測，為必不可少的防疫工具。這不但有利於控制疫情，更是為恢復經濟活動﹑為緩減打工仔及企業經濟壓力創造條件。