中國經濟｜9月中國規模以上工業企業利潤按年增加10.1%

中國國家統計局公佈的數據顯示，9月份，規模以上工業企業實現利潤總額6,464.3億元人民幣﹙下同﹚，按年增長10.1%，增速比8月份回落9.0個百分點。

9月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為82.9元，按年減少6.8元；人均營業收入為136.9萬元，按年增加2.8萬元；產成品存貨周轉天數為18.9天，按年增加1.7天；應收賬款平均回收期為54.6天，按年增加7.1天。

1月至9月，全國規模以上工業企業實現利潤總額43,665.0億元，按年下降2.4%（按可比口徑計算），降幅比1月至8月份收窄2.0個百分點。

1月至9月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額11,303.1億元，按年下降14.3%；股份制企業實現利潤總額30,681.1億元，下降3.6%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額12,443.0億元，增長2.6%；私營企業實現利潤總額12,748.3億元，下降0.5%。

1月至9月，採礦業實現利潤總額2,674.3億元，按年下降37.2%；製造業實現利潤總額37,060.2億元，增長1.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3,930.5億元，增長2.6%。

41個工業大類 21個利潤按年增加

1月至9月，在41個工業大類行業中，21個行業利潤總額按年增加，20個行業減少。主要行業利潤情況如下：專用設備製造業增長22.3%，農副食品加工業增長16.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長15.5%，通用設備製造業增長10.7%，紡織業增長4.8%，汽車製造業增長3.0%，電氣機械和器材製造業增長2.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.1%，電力、熱力生產和供應業增長2.1%；石油和天然氣開採業下降70.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降66.2%，煤炭開採和洗選業下降30.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降18.7%，化學原料和化學製品製造業下降17.7%，非金屬礦物製品業下降1.3%。

1月至9月，規模以上工業企業實現營業收入74.23萬億元，按年下降1.5%；發生營業成本62.53萬億元，下降1.4%；營業收入利潤率為5.88%，按年降低0.06個百分點。

9月末，規模以上工業企業資產總計123.68萬億元，按年增長6.7%；負債合計70.11萬億元，增長6.6%；所有者權益合計53.57萬億元，增長6.8%；資產負債率為56.7%，按年持平。

9月末，規模以上工業企業應收賬款16.24萬億元，按年增長14.3%；產成品存貨4.53萬億元，增長8.2%。

1月至9月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.24元，按年增加0.07元；每百元營業收入中的費用為8.94元，按年增加0.15元。