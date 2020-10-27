9月本港外貿重拾增長　出口貨值按年升9.1%

政府公布9月外貿數據，整體出口及入口貨值分別升9.1%及3.4%。惟今年首9個月，本港商品整體出口貨值按年跌4%，進口貨值跌幅為6.8%。

政府指出，經季節性調整，今年第3季整體商品出口及入口貨值，分別按季升4.4%及3.6%。

政府指出，9月輸往亞洲整體出口貨值上升11.2%，其中輸往內地出口貨值增長17%﹑輸往台灣﹑越南及韓國，分別升10.4%﹑6.9%及5.2%。可是輸往印度﹑泰國及日本產品價值，分別跌16.2%﹑15.5%及14.4%。

入口方面，9月來自台灣產品貨值按年升37.8%，來自馬來西亞﹑新加坡及韓國產品貨值，分別升20%﹑17.1%及15.1%。可是來自美國及日本產品貨值，分別跌21.6%及7.4%。

輸往內地貨值按年升17%

政府發言人表示，9月商品出口按年顯著回升，主要是受輸往內地的出口明顯加快所帶動。輸往美國的出口在9月回復溫和增長，而歐盟的出口跌幅則大幅收窄，反映兩地經濟復蘇。輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。

展望未來，內地經濟正穩健復蘇，料會在短期為香港的出口提供一些支持。然而，部分先進市場的疫情再度惡化，為當地的短期經濟前景帶來不確定性。中美關係發展、地緣政治緊張局勢，以及歐盟與英國的貿易談判也值得關注。政府會密切留意相關發展。