中國外匯交易中心﹕中間價逆周期因子淡出使用

內地人民幣中間價報價行在報價模型將逆周期因子淡出。中國外匯交易中心指出，今年以來內地外匯市場運行平穩，國際收支趨於平衡，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動。據了解近期部分人民幣兌美元中間價報價行，基於自身對經濟基本面及市場情況判斷，陸續主動將人民幣對美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

調整後的報價模型有利於提升報價行中間價報價的透明度﹑基準性及有效性，亦是外匯市場自律機制中市場主體發揮作用的體現。

2017年5月引入逆周期因子

據《路透》引述消息人士指出，人民銀行已要求報價行，將人民幣兌美元中間價定價機制中的逆周期因子恢復中性。

其中1名消息人士指出，人行已要求部份人民幣中間價報價行調整模型，以反映匯率靈活性，更體現市場驅動匯率形成雙向波動。

人行於2017年5月底為中間價定價機制引入逆周期因子。由之前兩因素模型，變成以收市價﹑一籃子貨幣匯率變化及逆周期因子的三因素模型。在2018年初建議各報價行可以調整報價模型中的逆周期系數，使其回復中性。在當年6月，隨著人民幣兌美元快速下跌，再次引發市場人士對人民幣貶值預期，人行於同年8月24日宣布重啟逆周期因子。

近期人民幣轉強，促使人行對將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，由20%降至零，並指出會繼續保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定。

人民幣在岸價最新報6.7174，跌52點子；離岸價最新報6.7156，跌150點子。