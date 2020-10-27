港華燃氣：近月內地售氣量勝預期　料冬季氣價加幅不大

港華燃氣（1083）宣布，將增資47億元人民幣（即53.62億港元），購入上海燃氣25% 股權，預期交易可在明年首季完成。港華燃氣會在1年內向上海燃氣發行相當於總股本25%的新股，達至交叉持股。

中華煤氣（0003）常務董事、港華燃氣主席陳永堅表示，公司看好內地業務的發展潛力，過往一直尋找優質大型項目的投資機會，適逢國資委及上海市政府在2018年要求上海燃氣混改，公司便把握是次機會，並開創互相持股的新做法，現階段難以評論進一步增持股份的可能性，惟因為未來上海燃氣有機會上市，估計當局不希望過於稀釋國有企業持股比例，會視乎市場情況，再考慮更多合資合作機會。

陳永堅指出，公司主要業務也是在內地，相信是次合作，可以提升股民對公司的信心。他續道上海燃氣是高價值城市燃氣公司，擁有630萬戶天然氣客戶，合作後可助港華燃氣及中華煤氣的內地管道氣網延伸至上海，覆蓋的內地客戶數目大增至4,000萬戶。

國家管網投產 助促進天然氣貿易

受新冠肺炎疫情影響，年初公司內地售氣量下行。港華燃氣高級副總裁霍志昌稱最近兩季內地經濟反彈，內地售氣量目前有低單位數增長，好過公司預期，加上現時內地實施雙循環經濟政策，預料未來整體用氣量會繼續增加；而隨著國家管網集團10月正式投產營運，將有助促進天然氣貿易。

對於內地冬季天然氣價格走勢，陳永堅認為今年天然氣上游資源豐富，令液化天然氣進口價錢不貴，再者在疫情之下，相信上游公司不會大幅加價，預計冬季供氣量充足。