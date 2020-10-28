螞蟻上市｜全城瘋搶或一人一手　專家不建議孖展：拎幾萬蚊抽下

螞蟻集團（6688）首日招股反應空前熱烈，據市場統計，多間銀行及券商已借出逾2100億元孖展額，相當於公開發售超購約64倍，將觸發回撥機制，公開發售比例由2.5%上調至10%。

全城瘋搶「螞蟻」，有分析相信在上市規則要求公平分配的前題下，好大機會「派彩」時會一人一手。若果成真，未抽的散戶應如何部署；當螞蟻集團招股程序完成後，資金又會流去哪一個板塊？今日（28日）上午11時，《香港01》找來富昌證券業務部高級副總裁潘家榮為大家分析。

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潘家榮於節目中表示，現時市場熱搶螞蟻集團IPO，雖然他對「抽新股」不太熱衷，「用好多錢先抽到一、兩手，回報唔太著數。」但今次他亦用了數萬元搏一搏。

他解釋，若果本身已經持有「強勢股」，現時換碼去抽迎股的話未必化算，加上螞蟻集團一手僅50股，拆到好細，有機會接近一人一手，「咁情況走去孖展（抽新股），要畀息，賺得唔多。」但若有閒置資金的話，則建議「搵啲嘢做下」，「十手中一手，自己都係拎幾萬蚊抽下，當抽部iPhone。」