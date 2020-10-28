螞蟻上市｜市值力壓全球銀行股　將成A股「抽水機」

螞蟻集團﹙6688﹚將於11月5日在A股和港股同步上市，其募資總額將超過此前數字，創下全球首次公開募股（IPO）紀錄。

按發行價計算的螞蟻集團市值，已經超過全球所有的銀行股，將成為中國互聯網第三大上市公司，鎖定A股第一市值，可能會帶來分流資金的影響。

螞蟻集團A+H股IPO擬募集約345億美元，這對應2019年扣非淨利潤市盈率為96.48倍，成全球最大IPO。

在螞蟻之前，全球最大IPO紀錄由沙特石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）保持，2019年其募資額共計達到294億美元。

以發行價計算，螞蟻集團市值將達到3,130億美元，這一數字將超過全球銀行股。按10月27日數據，全球市值最高的銀行公司為摩根大通，其市值為3,027.8億美元，其次為工商銀行﹙1398﹚，為2,199.1億美元。

市場高度「巨無霸」螞蟻集團上市。（路透社）

而在中國互聯網公司中，螞蟻集團將躋身中國互聯網第三大上市公司，超過美團、京東、百度等。

假如阿里巴巴市值維持不變，螞蟻集團股價上漲166%後，其市值將超過阿里巴巴，對中國第一大互聯網上市公司發起衝擊。

報道指出，螞蟻完成上市，已基本上可以鎖定A股第一高市值的地位，並取代白酒巨頭貴州茅台。有投資者認為，螞蟻集團作為全球最大的IPO發行上市，會給A股市場帶來分流資金的影響。