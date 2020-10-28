新冠肺炎│近200個歐洲機場　或在數月內面臨破產

據《路透》報道，代表機場運營商的歐洲機場理事會（ACI Europe）周二（27日）表示，據該機構估計，如果到今年年底旅客流量還沒有恢復，歐洲740家商業機場中的193家，將在未來幾內個月面臨破產。ACI又補充，這些面臨風險的機場曾創造了27.7萬名工作崗位，每年創造了總共124億歐元的收入。

一位女發言人指出，面臨風險的機場主要是較小的地區性機場，每年的旅客不到500萬。ACI又表示，歐洲較大的機場也以不可持續的速度消耗現金，歐洲前20大機場增加了160億歐元的債務，相當於正常年份收入的近60％。ACI的數據顯示，9月份歐洲機場的旅客流量同比下降了73％，損失了1.725億旅客。自2020年1月以來，失去的旅客總數現已達到12.9億。

史基浦機場是歐洲第三繁忙的機場。（路透社）

據全球領先的航空數據集團Flightglobal早前報道，歐洲最大的三個樞紐機場9月客運量比2019年同期均下降80％以上。其中，希思羅機場9月份旅客人數下降81.5％，降至126萬人；巴黎戴高樂機場的乘客人數下降了80％，至135萬人；法蘭克福機場的情況與此類似，9月份旅客人數較2019年同月下降83％，為115萬人。此外，巴黎另一家機場奧利機場乘客量下降了60％，該機場在4月至6月的大流行高峰期完全關閉，9月份的旅客吞吐量剛超過100萬。