騰訊再破頂　高見604元　沈大師：可能炒到放榜　技術位睇640蚊

臨近月尾，港股大市氣氛略為改善，恒指挑戰重返兩萬五關。近日科技股率先走上，受惠螞蟻集團（6688）即將上市，科技股估值得以提升，騰訊（0700）更連日走高，突破600元大關；最終企穩600元收市，報601元，升2.7%。

「沈大師」沈振盈認為，技術上騰訊向上破位，估計可上望640元，如果11月12日公布第三季業績前股價繼續炒上，放榜後回調的機會偏高。至於「譚Sir」譚朗蔚則認為，短線上望620元，達標後再看680元。

騰訊旗下新遊戲《天涯明月刀》，短時間內成為中國App Store手遊收入榜的第一位。（天涯明月刀官方網頁）

10月中騰訊突破前頂564元，今日成功衝破600元大關，再創上市新高，市值增至5.76萬億元。麥格理發表研究報告，根據螞蟻集團上市的估值，比較騰訊與螞蟻的支付業務，估計騰訊的盈利能力略勝一籌，故上調騰訊目標價，由797元升至815元，並重申「跑贏大市」評級。

除了獲上調目標價外，騰訊業務亦有好消息。旗下新遊戲《天涯明月刀》於月中上線後，日前已成為中國App Store手遊收入榜的第一位；至於英雄聯盟手機版「英雄聯盟激鬥峽谷」，亦於明日起於多個地區公測。

訊匯證券行政總裁沈振盈指出，持有騰訊者可「放紙鳶」，惟無貨者不必高追。（余俊亮攝）

沈大師：ATMX有少少Over 有貨者放紙鳶

訊匯證券行政總裁沈振盈稱，本身騰訊技術上已破位向上，而大行報告所指的因素亦有助股價推升。沈大師認為目前是短線炒高，升勢有機會持續至下月12日，即騰訊公布第三季業績。但他估計升勢若持續至放榜，往後回調的機會卻大大增加。

沈大師認為，技術位可上望640元，但建議投資者要有戒心，固然不能夠沽空騰訊，但亦要明白目前是短線投機炒作。「ATMX」除騰訊之外，其他的表現亦有板有眼，當中阿里巴巴（9988）已經破頂逼近310元。大師則認為4隻股票都偏貴，「有少少Over，美團更加係唔掂得」，即使他一直看好阿里巴巴，亦覺得估值過高，建議有貨者可「放紙鳶」，惟無貨者不必高追。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，騰訊橫行三個多月，突破向上走不令人意外。（高仲明攝）

譚朗蔚：無貨者可考慮吸納 中長線仍吸引

富昌證券聯席董事譚朗蔚便認為，資金輪動至科技股，「ATMX」固然受捧，其中騰訊已經橫行三個多月，突破向上走並不令人意外。他估計破頂走勢可「一成一成咁去」，以前頂564元計算，一成向上便可上望620元，達標後再升便是680元的水平。

他認為即使無貨者都可以考慮吸納騰訊，並非因為博短線業績，而是因為中長線仍然吸引，「ATMX」之中偏好騰訊與阿里。

大市方面，譚朗蔚指港股近期「震住上」，若然正式收復24,800點關，上看25,500點牛熊分界線，對後市看法偏向審慎樂觀。