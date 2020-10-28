美股｜疫情陰霾籠罩　華爾街三大指數收市挫3%

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球多處反彈，觸發投資者避險情緒，不利歐美股市表現。其中道指在早段已失守27000點，科技股更成為投資者掟貨對象。

【04:02】三大指數收市跌逾3%

美股在下午持續偏軟，三大指數最終收市分別跌超過3%以上，道指連跌4個交易日，創下2月以來最差表現，報26520.97點，跌942.22點，跌幅3.43%，亦是6月11日以來最差單日表現；納指報11004.87點，跌426.48點，跌3.73%；標普500指數報3271.03點，跌119.65點，跌幅3.53%。

【01:35】美股跌幅再次擴大

美股曾在中午時段一度收窄跌幅，但未能收復失地，三大指數跌幅曾突破3%，目前道指報26695.35點，跌767.84點，跌幅2.80%；納指報11088.08點，跌343.27點，跌幅3%；標普500指數報3295.30點，跌95.38點，跌幅2.81%。

【01:27】歐洲股市全面下跌

受到疫情反彈拖累，歐洲股市全線失守，英國富時指數收市報5582.80點，跌2.55%；法國CAC指數報4571.12點，跌3.37%；德國總理默克爾宣布11月2日起封城4周，DAX指數重創4.17%，報11560.51點。

【00:21】美股跌幅稍為收窄

美股在中午時段稱為收窄跌幅，道指報26787.85點，跌675.34點，跌幅2.46%；納指報 11108.69點，跌322.66點，跌幅2.82％；標普報3306.21點，跌84.47點，跌幅2.49%。

【22:55】道指跌勢加劇至逾800點

美股跌勢加劇，道指最新報26651點，跌811點，標普最新報3291點，跌99點，納指最新報11084點，跌346點。

歐洲股市方面，德股跌556點，跌11507點，英國富時指數最新報5536點，跌192點，法國CAC指數最新報4533點，跌196點。

大宗商品市場亦受波及，現貨金每盎司最新報1,875.31美元，跌1.71%，紐約期金每盎司最新報1,876.9美元，跌1.83%。油價亦向下，紐約期油每桶最新報37.61美元，跌5%；布蘭特期油每桶最新報39.41美元，跌4.3%。

【22:40】投資者避險情緒升溫 美匯指數上揚

投資者恐慌情緒明顯升溫，VIX指數抽升18.8%，最新報39.63。

投資者將資金泊入美元避險，美匯指數最新報93.58，升0.7%。歐元兌美元最新報1.1734，跌0.53%，英鎊最新報0.51%，最新報0.51%，澳元兌美元最新報0.7052，跌1.08%明，美元兌加元升0.97%，美元兌人民幣在岸價升0.32%，最新報6.727。

【22:26】美股跌幅擴大 納指跌超3%

受累歐股向下，加上「兩油」急跌半成，美股開市跌幅持續擴大，最新道指跌逾700點，失守26700點；納指更挫逾3%，失守11100點；標普500指數跌近2.8%，失3300點關。

【21:36】道指早段挫逾500點

新冠肺炎疫情反彈，再次引發投資者恐慌，美國股市跌勢未止，道指早段挫逾500點，失守27000點。

道指最新報26896點，跌566點，標普最新報3328點，跌62點，納指最新報11210點，跌220點。

科技股下跌，Amazon跌1.6%﹑蘋果跌1.9%﹑Tesla2.9%﹑Facebook跌3.2%。

歐洲股市全線向下，德國DAX指數最新報11615點，跌447點，法國CAC指數最新報4579點，跌151點，英國富時指數最迎報5604點，跌124點，意大利MIB指數最新報18091點，跌561點，STOXX跌2.6%，報343點。