美股大瀉　六大科技巨頭兩日市值蒸發2700億美元

在過去的兩個交易日，亞馬遜、微軟、蘋果等大型美國科技企業，市值蒸發約2,700億美元。

在過去的兩個交易日，由於全球新冠肺炎（COVID-19）確診病例激增，美股下跌。美六大科技巨頭蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌母公司（Alphabet）、臉書（Facebook）和特斯拉的市值在這兩個交易日累計蒸發了約2,700億美元。

美國疫情加劇打擊美股。（新華社）

在過去的兩個交易日，亞馬遜市值蒸發了約300億美元；在27日發佈營收疲軟財報的微軟市值減少了約700億美元；8月市值突破2萬億美元的蘋果，市值減少了700億美元；特斯拉市值減少了130億美元。

Alphabet和Facebook還面臨著其他的壓力，因為這兩家公司的首席執行官（CEO）與推特（Twitter）CEO在28日還出席了美國參議院商業委員會舉行關於反壟斷問題的聽證會。在過去兩個交易日中，Alphabet和Facebook的市值分別蒸發了500億美元和400億美元。

即使是那些受到新冠肺炎大流行提振的居家辦公公司，這一次也無法倖免於市場暴跌。雖然宣佈與TikTok合作推出帶貨服務，但為其他公司在線銷售產品提供在線工具的Shopify市值仍在28日蒸發了超過10億美元。Slack市值也減少了6.3億美元，Spotify市值更是蒸發了16億美元。

儘管本週（10月26日至29日）迄今為止有所下滑，但科技巨頭仍是2020年的贏家。年初時，蘋果、亞馬遜、微軟、Alphabet、Facebook和特斯拉的市值約為5萬億美元；至28日收盤，它們的市值已超過7.1萬億美元。