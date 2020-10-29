友邦保險：亞洲長期保障需求仍大　香港市場沒減慢招聘

友邦保險（1299）集團區域首席執行官陳榮聲表示，香港保險業前景仍非常好，因保障缺口、醫療保險需求、長期退休儲蓄需求仍然強勁，故短暫雖受疫情影響，但長遠機會仍很大，故在香港大力招募團隊，步伐沒有減慢或減少招聘，惟不透露招聘目標。

陳又說，疫情加強了港人保險意識，未來會透過社交平台、科技，協助前線同事接觸客戶。

陳榮聲（左）、李源祥（右）見記者。（胡學能攝）

集團首席執行官兼總裁李源祥表示，保險業在亞洲最具有潛力，雖短期受疫情影響，但該區長期保障需求仍大，集團會續在亞洲投資發展。他又說，當限制措施隨疫情緩和而逐步放寬，銷情都會見明顯反彈。

此外，友邦保險今宣布設立「友邦獎學金」，承諾投放1億美元，在未來數十年每年資助100名就讀於香港多間大學的本科生。李源祥表示，這是集團在香港的一項重大投入，他當年讀大學時靠新加坡政府獎學金，若能幫有需要年輕人完成夢想是很有意義的事，他又認為港人有拼搏精神，故對香港年青人未來「絕對有信心」。

至於多間金融機構已開辦獎學金多時，友邦目前才宣布設獎學金，陳榮聲指，友邦過去廿多年有和本地院校辦領袖訓練計劃，適逢集團慶祝成立百週年，就做多一些，在香港開始辦獎學金，將來考慮推廣至其他亞洲地區。被問到會否派特別股息慶成立百周年，李源祥說，未有計劃，惟強調維持持續性的派息政策。