本港上季GDP按季升3%　政府﹕除非肺炎確診個案急升　料復甦持續

政府公布今年第3季本地生產總值，按年收縮3.4%，較今年第2季的9%跌幅收窄。政府指出跌幅放緩部分原因與比較基數較低，以及內部及外部需求逐步改善。

政府發言人表示，香港經濟在第2季觸底後，整體表現（以實質本地生產總值計）在2020年第3季見到一些改善。內地經濟穩健擴張帶動外圍環境改善，本地經濟氣氛在季度後期隨着疫情趨穩有所好轉，以及金融市場活動暢旺皆是箇中原因。

然而，第3季經濟活動仍然明顯低於衰退前的水平。根據預先估計數字，第3季本地生產總值實質按年下跌3.4%，較第2季9%的跌幅明顯收窄。經季節性調整後按季比較，第3季本地生產總值實質顯著上升3%，終止連續5個季度收縮的情況。

展望未來，內地經濟持續穩健復蘇，應在未來數月為香港的出口帶來支持。此外，如果主要先進經濟體持續復蘇，全球需求和貿易往來將進一步改善。本地方面，除非本地2019冠狀病毒病感染個案再度急升，本地經濟活動應在今年餘下時間繼續復甦。不過，在有效疫苗被廣泛應用之前，疫情將仍是環球及本地經濟的主要下行風險。由於廣泛的旅遊限制仍然存在，旅遊業難以迅速反彈。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國有機會無序脫歐，亦增添不確定性。為保存經濟活力，政府已全速落實「防疫抗疫基金」和2020至21年度《財政預算案》下的紓困措施，為經濟提供一些緩衝作用，並為持續復甦鋪路。

上季本港私人消費按年跌7.7%。（張浩維攝）

私人消費按年跌7.7%

政府又指出，在今年第3季按本港私人消費開支與上年同期比較實質下跌7.7%，較第2季14.2%的跌幅改善。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼次季上升9.7%後，在第3季與上年同期比較實質上升6.4%。

本地固定資本形成總額，在第3季與上年同期比較實質下跌11.2%，而第2季的跌幅為21.4%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得3.8%的實質升幅，而第2季則下跌2.2%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第3季實質上升1.9%，而第2季則下跌6.7%。

服務輸出在二零二零年第三季與上年同期比較實質下跌34.8%，而第二季的跌幅為45.6%。服務輸入在二零二零年第三季實質下跌37.8%，而第二季的跌幅為44.5%。