螞蟻上市｜富途廿萬客認購481億元破紀錄　鄔必偉：A股牽引H股走

螞蟻集團（6688）今日截止H股新股認購，日前螞蟻A股（上海﹕688688）宣布網上發行錄得19萬億元人民幣申購，涉及515.5萬戶，紀錄創A股新高！

借出最多孖展之一的券商富途證券，宣布錄得317.8億元孖展認購，合共錄得481億元認購螞蟻，涉及20.6萬名客戶。按此估計，平均每名客戶認購近58手。

富途證券高級合伙人、金融及企業服務總裁鄔必偉稱，認購人數及認購金額均創出富途證券的紀錄新高，上一次的紀錄正是今年8月招股的農夫山泉，當時認購人數為11.6萬人，涉及金額為350億。

富途證券宣布錄得317.8億元孖展認購，合共錄得481億元認購螞蟻，涉及20.6萬名客戶。按此估計，平均每名客戶認購近58手。（富途提供）

他指出，在香港認購螞蟻比國內申購成功的機會較高，始終國內的人和金錢比較多，相對能夠成功認購螞蟻的機會小得多。他指出，市場消息指147萬人認購，以每手50股計算，一人一手只是涉及數千萬股，競爭不及A股激烈。

鄔必偉相信，螞蟻絕對不會「破發」，至於日後能上升多少，便視乎A股日後的牽引作用。由於內地零售投資者數目龐大，相信H股日後表現絕對容易受A股影響。

對於富途新股融資利率達3.98%，遠高於部分銀行提供的0.4%，鄔必偉坦言「各有各門道」，富途始終要從銀行貸款，故此銀行擁有上遊的優勢，他更直言銀行根本可以不收取利息開支，「現在是零利率、負利率的年代嘛！」。他認為富途仍有一定客戶支持，主要是因為用戶體驗好，交易系統與銀行有別，相信這優勢可與銀行較勁。