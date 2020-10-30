交行首3季賺527億元人民幣　招行第3季多賺近1%

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交通銀行（3328）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬銀行股東淨利潤為162.07億元（人民幣‧下同），按年減少6.8%。利息淨收入為401.65億元，按年增加10.75%，手續費及佣金淨收入為107.06億元，按年減少5.6%。
今年首3季，歸屬該行股東淨利潤為527.12億元，按年減少12.4%。淨利息收入1140.14億元，按年增加7.2%，手續費及佣金淨收入為349.83億元，按年增加1.5%。
民行第3季賺近89億元
至於民生銀行（1988）方面，在今年第3季歸屬股東淨利潤為88.76億元，按年跌36.17%，歸屬股東的扣除非經常性損益淨利潤為90.19億，按年跌35.25%。
在今年首3季民行歸屬股東淨利潤為88.76億元為373.29億元，按年跌18.01%，歸屬股東的扣除非經常性損益淨利潤為374.77億元，按年跌17.71%。
招行首3季賺766億元
招商銀行（3968）公布今年首3季業績，股東淨利潤為766.03億元，按年跌0.82%，信用減值損失為524.91億元，按年升16.8%。全年淨利息收入為1,385.35億元，按年升5.57%，淨手續費及佣金收入為632.77億元，按年升10.7%。
單計第三季淨利潤為268.15億元，按年微升0.7%。期內淨利息收入為476.62億元，按年升8.78%。淨手續費及佣金收入為210.08億元，按年增15.5%。