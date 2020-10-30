第3季本港經濟表現勝預期　莊太量料受惠內地回暖　第4季續反彈

本港經濟情況漸見改善。政府剛公布第3季經濟數據。縱使按年仍錄收縮3.4%，惟較第2季的9%跌幅明顯收窄之餘，並按季出現3%增長，結束連續5季技術性衰退。上季度經濟表現勝預期，既與去年同期基數較低，亦與本港新冠肺炎疫情逐步緩和有關。雖然本港經濟前景漸見曙光，惟經濟師指出，在旅遊限制等因素，皆為香港經濟帶來不明朗。

渣打劉健恆指上季經濟表現勝預期

對於本港經濟前景，渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，政府剛發表根據預先估計數字，本港第3季本地生產總值實質按年下跌3.4%，好過市場預期，按季比較更有3%增長，顯示香港結束連續5季的技術性衰退。第3季經濟數據有所改善，主要受惠於去年同期基數較低（2019年第3季經濟錄得按年收縮2.8%），以及本港於9月逐漸走出第3波新冠肺炎疫情，市場氣氛稍為好轉。

該行預期中國內地的經濟持續復甦及美國聯儲局的寛鬆態度，均有助香港改善經濟情況。然而，大規模的旅遊限制、外圍經濟環境嚴峻和本地勞動市場備受衝擊，都繼續為本港經濟帶來不明朗因素。

莊太量估計，受中國內地經濟回暖影響，來年香港第4季的情況會持續反彈。（龔嘉盛攝）

莊太量預期第4季經濟續反彈

香港中文大學經濟系副教授莊太量表示，其實香港經濟就已經見底反彈，9月份的貿易額大升，轉口貿易恢復正常，數字的顯示更比疫情前好，在2018年中時一直開始跌，已經跌了一成多。莊太量強調，因為貿易物流佔香港經濟達2成，所以轉口貿易的數字是十分重要的，「多少少多2%對經濟已經有很大效益」。

金融方面，受惠於內地市場的帶動，數字顯示行業仍舊穩健，加上金融在香港經濟中佔比與貿易一樣，共佔4成，所以若這4成的佔比穩定增長，香港經濟就會持續增長。

由於失業率主要集中在一些較小型、收入較少的行業，如餐飲業，所以數據會顯示失業率仍舊高企，但經濟就會已經開始反彈，因為相關行業對香港整體經濟影響不大。所以，莊太量估計，受中國內地經濟回暖影響，來年香港第4季的情況會持續反彈。

被問到香港受制於中美緊張關係影響，應如何自處時，莊太量指，香港就處於較被動的角色，可以選擇與大灣區融合，盡量抵銷美國對港的影響。