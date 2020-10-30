美股跌勢加劇　納指失守11000點　Twitter急瀉兩成

美股早段走勢平靜，其後跌勢加劇，科技股明顯捱沽。

【22:50】Twitter跌幅擴至20%

美股跌幅持續擴大，最新道指跌近500點，失守26200點水平；納指跌幅擴至2.8%，進一步失守10900點關；標普跌約2%。

Twitter昨日創逾5年新高後，最新公布第三季業績，收入盈利均勝預期，但日均可變現活躍用戶未及預期，股價高位大幅回調20%，由昨日收市價52.43元，跌至今天的低位41.9元。

【22:36】道指跌逾300點

美股跌勢加劇，道指最新報26332點，跌326點，標普指數最新報3257點，跌53點，納指最新報10923點，跌261點。

蘋果大跌5.5%，Amazon跌3.9%，Facebook跌5.9%，Tesla跌5.4%。

【21:40】美股早段表現平靜

美股期貨在今午曾大跌，道指期貨一度跌逾500點，亞太區股市亦受到波及。可是歐洲股市開市後表現平穩，有助安撫環球股市投資者情緒，美股早段稍為向下，不如期貨表現般駭人。

道指最新報26598點，跌60點，標普指數最新報3297點，跌12點，納指最新報11107點，跌77點。

歐洲股市方面，德國股市跌18點，報11580點，英國富時指數最新報5583點，升2點，法國CAC指數最新報4590點，升20點。

美匯指數回落，最新報93.77，跌0.2%。