歐達禮﹕因應新冠肺炎疫情作彈性安排　惟不會降低標準

環球市場受到新冠肺炎衝擊，變得相當波動，監管機構因而面對不少挑戰。證監會行政總裁歐達禮於論壇上作出演說時指出，疫情引發經濟危機及金融市場緊張，監管機構作出干預的目的，以確保金融危機不再惡化，並促使市場維持開放與公平，及對實體經濟作出支持。

歐達禮指出為應對疫情帶來的衝擊，包括就企業在業績發布，及舉行股東會安排提供指引。為配合企業為員工提供在家工作安排，將部份監管上的時限延遲，讓企業能保持靈活性。不過在給予彈性時，明言證監會不會降低其標準，及就市場完整性作出妥協，指出所作所為均與環球行事一致。

歐達禮指出，總括而言對市場參與者的監管期望不變，並且會加強對企業及基金公司的監管，以應對潛在問題，特別是新的營運上風險。

歐達禮亦談及地緣政治帶來的風險，指出投資者關注美國政府對中港兩地官員的制裁措施，以及實施港版國安法帶來的影響。他指出在今年7月中時，證監會已發出聲明指出港版國安法，不會改變現行市場法規。同時當企業對美國實施制裁感到憂慮時，會與有關機制進行溝通。

歐達禮又指出，在過去數月當有面對重要公眾利益時，便會發聲，並以8月中時警方就壹傳媒（0282）股價大幅波動採取行動後，證監會隨即發出聲明以釐清作為市場監管者的角色，以回應傳媒的揣測。