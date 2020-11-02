中銀為食環署房委會街市商戶提供BoC Bill二維碼收款服務

中銀香港（2388）表示，為配合政府推出「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」，中銀香港現為該計劃下的食物環境衞生署和香港房屋委員會轄下街市商戶（「合資格街市商戶」）提供「BoC Bill 綜合收款服務」及開立中銀香港「商業理財賬戶」優惠。

合資格街市商戶於11月30日前申請「BoC Bill 綜合收款服務」，可享豁免或特惠指定交易費用、豁免支付設備費用（包括豁免終端機按金及月租費用）及豁免終端機安裝費用；開立「商業理財賬戶」可獲豁免賬戶申請費及查冊費。

中銀香港指，「BoC Bill 綜合收款服務」為商戶提供簡單易用的二維碼貼碼收款服務，方便商戶進行無現金交易。商戶無需安裝終端機，只需在店舖張貼二維碼，讓顧客以手機掃描該二維碼付款，在滿足客戶端的電子支付需要的同時，亦有助減低營運成本。

中銀信用卡（國際）有限公司總經理黃金岳表示，截至今年9月底，「BoC Bill 綜合收款服務」的零售點數目較去年底上升38%，反映商戶使用電子收款服務的情況日益普遍。中銀香港在去年中已為全線香港街市提供「BoC Bill 綜合收款服務」，今年第三季的交易量按季上升73%，可見街市商戶及顧客也逐漸接受電子支付方式。今次將BoC Bill推廣至食環署及房委會轄下街市，商戶可選擇安裝BoC Bill終端機，或選用 BoC Bill 二維碼貼碼收款服務，相信均有助電子支付更廣泛地應用於市民日常生活各消費層面。

如商戶選擇安裝「BoC Bill 綜合收款服務」多功能終端機，可支援多種市場上常見的線上線下支付方式，包括傳統信用卡、非接觸式支付，以及二維碼掃描支付。