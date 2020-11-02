三星會長李健熙遺產惹關注　長子李在鎔將成南韓首富

南韓首富、三星集團會長李健熙逝世，享年78歲。其股權繼承將給南韓股票富豪榜帶來的變化引人關注。分析指，不論有否繳納繼承稅，三星電子副會長李在鎔將成新一代南韓首富。

2010年11月17日，李健熙（左）表示，他打算在12月的年末管理層改組中，將其子李在鎔從執行副總裁提升為總裁。（視覺中國）

據南韓金融信息調查公司FnGuide的消息顯示，截至10月29日，李健熙的股權遺產相當於17.74萬億韓圜，登頂股票排行榜，李在鎔排名第二；李健熙妻子、前任三星美術館Leeum館長洪羅喜排名第5；女兒新羅酒店社長李富真和三星福利基金會理事李敘顯並列第14。

韓媒報道，若三星一家根據法定遺產繼承比例（配偶1.5：子女1）接受繼承，那洪羅喜的份額最大，為5.91萬億韓圜；李在鎔、李富真和李敘顯將分別接受3.94萬億韓圜。由此，李在鎔將以相當於11.27萬億韓圜的股權登頂股票富豪榜。洪羅喜將排名第2，李富真和李敘顯的排名也將從並列第14大幅上升至第3。

假若三星一家拋售李健熙部分股權繳納繼承税，雖然總遺產將有所減少，但李在鎔和洪羅喜仍將分別排名第1和第2，李富真和李敘顯將並列第5。

2020福布斯年韓國富豪榜顯示，三星會長李健熙財富居首，達173億美元。2014年5月，李健熙自急性心肌梗塞病倒在家中後，開始長達6年多的住院治療。2020年10月25日，李健熙在首爾三星醫院去世，享年78歲。