滙豐推「交易薈」　股票交易佣金可低至0.01%　每月交易送5厘定存

滙豐宣布推出「滙豐交易薈」，客戶將可按股票交易金額繳付經紀佣金，佣金收費低至0.01%。同時，當客戶每月進行至少一次交易後，尚玉客戶可享達5%年利率的一個月港元定期存款優惠，其他客戶則享4%年利率的一個月港元定存優惠。

客戶需登入最新版本的香港滙豐投資全速易應用程式，客戶即可隨時免費登記成為「交易薈」會員。滙豐指，此全新股票交易獎勵計劃，讓客戶以更簡單、按交易量決定經紀佣金的定價模式，在滙豐所有交易渠道進行港股、中國A股及美股的投資交易。計劃同時讓客戶靈活運用閒置現金賺取更高利息回報。

交易薈優惠分6個交易等級。最低等級則每月交易1元至100萬港元以下，經紀佣金0.25%，每項交易的最低經紀佣金則為100港元、100元人民幣或10美元，一個月定存優惠敍造金額上限1萬元。最高等級則是每月交易4,000萬港元或以上，經紀佣金0.01%，每項交易的最低經紀佣金則為8港元、8元人民幣或1美元，優惠定存金額上限400萬元。

當客戶在每一個曆月內升級至新的交易等級後，新的經紀佣金折扣將在下一次交易開始計算及執行。同時，客戶每月僅需進行一次交易，便可在下一個月享有一個月港元定存優惠，定期存款金額上限視乎上一個月的交易總額。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，交易薈將證券交易及存款等滙豐兩大優勢服務連結一起，成為真正獨特且極具吸引力的產品。滙豐指，對尚玉客戶來說，能夠在目前的息口環境下為高達400萬元的定期存款賺取5%的年利率，相信是極大的喜訊。

滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富（Ryan Haugarth）表示，該行目標是成為香港最大市佔率並最受歡迎的股票交易服務提供者，而推出交易薈是朝此目標所踏出的其中一步。