按證公司延長定息按揭計劃至明年10月30日　10年期計劃年息1.99厘

按揭證券公司宣布總額達10億元的定息按揭試驗計劃，延長1年至明年10月30日。同時公布10年期﹑15年期及20年期定息按揭利率，分別調整至1.99厘﹑2.09厘及2.19厘。

計劃總貸款額為10億元，每宗私人住宅貸款上限為1,000萬元。考慮到借款人在定息期內不同利率波動影響，定息期長達10年以上。

按證公司已獲金管局同意，借款人無須符合加息壓力測試，但現行供款與入息比率要求仍然適用。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，香港按揭證券公司最新公佈延續定按計劃，並因應市場按息跌幅調整10年、15年及20年之定息率分別為1.99%、2.09厘、2.19厘，較市場一般H按息現為1.72厘之息差隨即由高達1厘收窄至0.27厘至0.47厘，令定按計劃吸引力增加，相信可吸引較多用家申請，尤其受到一些希望鎖定每月供款額，免受利率波動風險之長線用家歡迎。

然而，由於定按息率始終高於市場水平，等同用家以高一點按息換取定息期保障，而本地用家較習慣性喜歡即時慳息效果的按揭計劃，加上市場預期港息很有可能跟隨美息在未來數年維持現時低水平，而最近銀行樓按取態漸轉積極，個別H按息已低至H+1.35厘(今天為1.67厘)，與定按息差拉闊，故此預料市場上之低息H按計劃仍會維持主流。