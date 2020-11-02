證監會﹕國際家居零售主席魏麗霞違收購守則　施18個月冷淡對待令

國際家居零售（1373）主席兼執行董事魏麗霞，因違反《收購守則》下的強制全面要約責任，遭到證監會公開譴責，以及施加為期18個月冷淡對待令，由今年11月2日起至2022年5月1日止。

證監會指出，魏麗霞於2019年3月6日，以2.01元購入17萬股，促使她與其一致行動人士持有公司50.5%股權。若以一致行動人士在之前12個月期間，合共持股比例最低為48.48%計算，增加了超過2%股權。

其後魏麗霞於2019年3月至5月，就國際家居零售股份進行另外12次交易，每次交易均令一致行動集團持股量增幅逾2%的自由增購率。

魏麗霞向執法人員指出，對《收購守則》規則26.1的註釋17所載2%的自由增購率規定的施行原則有所誤解，才造成上述違規情況，並承認違返《收購守則》，令公司股東失去他們股份接獲全面要約的權利。魏麗霞同時接受現時對其採取的紀律行動。

證監會指出，有意利用香港證券市場人士進行有關收購﹑合併及股份回購的事宜時，應根據《收購守則》行事。雖然魏麗霞違規一事乃因其誤解了註釋17所致，但其行為足以使本會對其採取是次紀律處分。

公司﹕魏麗霞續帶俱公司創高峰

國際家居零售指出，早前魏麗霞因對公司發展前景十分有信心，於過去12個月多次增持公司股份，唯對相關條例有所誤解，而觸發違反《收購守則》規則26.1，目前此事件得與證監達成一致協議，已經完滿解决。在疫情期間，國際家居零售集團在員工上下一心下取得亮麗的成績，未來她將繼續帶領團隊再創高峰。