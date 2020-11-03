本地專科診所中卓醫務申請上市　新地郭氏家族鼎力捧場｜新股IPO

在香港經營綜合私家醫療服務的中卓醫務，日前向港交所遞交上市申請。據上市文件顯示，這家本地專科醫療公司第一批上市前投資，竟有著香港地產大亨—新地（0016）大股東郭氏家族的身影！

上市文件顯示，中卓醫務主營綜合私家醫療服務，包括多間專科診所、精神科中心、長者醫健中心，以及兒科醫務中心。公司最近3年均錄得溢利，截至今年3月底止，純利達5,019.4萬元，惟按年下跌16%。

中卓醫務的主要營運附屬公司中卓醫務於2013年創立，於2019年3月底引入第一批上市前投資者，當中包括郭炳江旗下Joyous Rainbow Holdings Limited及信託Pine Treasure Holdings Limited、郭得勝幼女郭婉儀旗下的Asmex Investment Limited，以及負責新地私募基金和海外投資的猛人Tsang Chi Wah Terrence持股50%的Goldstone Investment Capital Limited。

據初步招股文件顯示，Joyous Rainbow Holdings Limited及信託Pine Treasure Holdings Limited、郭得勝幼女郭婉儀旗下的Asmex Investment Limited，以及Goldstone Investment Capital Limited，均為中卓第一批前投資，分別斥資2,300萬元﹑1800萬元﹑1,400萬元及500萬元入股，涉及金額達6,000萬元，分別佔當時中卓已發行股本2.3%﹑1.8%﹑1.4%及0.5%。可見郭氏家族相當支持。