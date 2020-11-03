徐家健：若拜登入主白宮　對華政策繼續不友善｜財經加零一

美國總統大選進入倒數階段，其中一個大眾最關心的議題就是中美關係。其實美國總統特朗普在任初期，並非視中國為「頭號敵人」，但2018年開始，卻發動貿易戰，今年「新冠疫情」爆發後，更將矛頭指向中國，稱病毒為「中國病毒」（Chinese virus）。

不過亦有輿論認為，未來無論特朗普或拜登上台，對華的強硬態度都不會改變，甚至已經形成「華盛頓共識」。究竟未來四年中美關係會如何繼續發展？11月3日《香港01》財經節目「財經加零一」，將播出美國總統大選特備節目——「選戰前後」，與美國克林信大學經濟系副教授徐家健，於節目中逐一拆解中美關係，為何由「發展」走向「對抗」。

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徐家健在節目上認為，由貿易戰開打到現在，對中國負面影響是較大。他解釋，整個貿易戰當中，美國不但禁止出口高科技產品，更試圖說服其他國家制裁如華為、中芯等的中國晶片製造商；相反，美國依靠中國入口的商品仍有機會以較貴的價錢從其他地方採購，所以中期而言，貿易戰對中國的影響會相對大，但長遠而言或迫使中國加強科研，及令科研人才回流中國發展。

若然拜登成功入主白宮，對華政策會否有大的改善？徐家健表示，基本上整體的對華政策都不會太友善。但相信針對北京的力度、覆蓋率及快慢，會與特朗普政府有別。

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。