深港兩地區域鏈貿易融資平台已鏈結

深圳及香港金融機構今日宣布，兩地區域鏈貿易平台已完成連接，進入試運行階段。

有關項目由深圳金融科技研究院與香港貿易平台有限公司聯合宣布，前者屬人民銀行數字貨幣研究所旗下，後者為香港銀行同業結算旗下。

雙方指出內地貿易金融區塊鏈平台及香港貿易聯動平台，已完成第一期連接項目，正式進行試運行階段。雙方同意繼續深化連接雙方平台，推動跨境貿易及創新相關貿易融資，以協助粵港澳大灣區共創雙贏發展。

該項目旨在結合雙方在應用金融科技方面的優勢及資源，提高跨境貿易融資的互侶信及效率，從而降低中小企對外貿易融資成本，協助企業走出去。

今次試運行項獲中國工商銀行（1398）﹑中國銀行（3988）﹑交通銀行（3328）﹑中銀香港（2388）﹑工銀亞洲﹑交通銀行（香港）﹑渣打（香港）支持。

渣打亞太、非洲及中東地區交易銀行部主管高睿祺（Ricky Kaura）表示，香港作為重要的區域貿易樞紐，與中國內地有密不可分的業務聯繫，希望香港和中國內地今次成功連接區塊鏈貿易融資平台，可以進一步促進跨境貿易，使入口商和出口商均能受惠。

金融管理局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，中國內地一直是香港最大的進出口市場，連接貿易聯動與貿易金融區塊鏈平台進行概念驗證試驗，旨在為兩地進出口商提供更便捷的貿易融資服務，隨着項目即將進入發展的第二階段，希望將有更多銀行參與其中，以進一步提升跨平台對接的功能，並協助銀行加快拓展在香港的貿易融資業務。