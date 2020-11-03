螞蟻上市｜凍資1.3萬億　突暫緩上市　散戶做咗孖展點算？

螞蟻集團（6688）（上海﹕688688）A﹑H股原訂於周四（5日）上市，惟上交所及公司於港交所發出公告，指出螞蟻實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩上市。今次消息令市場人士相當意外，散戶亦關注孖展利息怎處理。

早前有消息指，螞蟻H股獲155萬人認購，凍資1.3萬億元，相信是次暫緩上市，影響層面極之廣大。其中，兩大銀行滙豐及中銀均借出逾千億孖展，當中牽涉大量散戶。

參考百威亞太（1876）2019年7月曾宣布臨時擱置上市，當時一眾投資者最終蝕孖展利息。是次螞蟻集團叫停A+H股上市，相信孖展客好大機會面對相同情況，無法退回孖展利息。

「頂頭槌」恐白付86.4萬孖展息

以香港公開發售4,176.8萬股計算，公開集資33.4億元，「頂頭槌飛」需要約16.7億元，以9成孖展及3厘計算，孖展息涉約86.4萬元。

假如散戶孖展借100萬元，同樣以9成孖展及3厘計算，估計每100萬元蝕575元利息。

耀才證券行政總裁許繹彬稱，散戶的孖展利息開支，可能要繼續支付有關的孖展利息，無法退回。（資料圖片）

耀才證券行政總裁許繹彬稱，暫停上市，事件將如百威亞太（1876）的翻版，若一旦證實擱置，稍後會展開退還本金的安排。

至於散戶的孖展利息開支，許繹彬預料「無得退」，他解釋由於券商孖展借出的資金，都是從銀行借來，涉及的利息成本已經產生，故此他認為孖展客是有可能要繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

以立投資董事總經理林少陽稱，H股明早公布招股結果，亦有可能未及叫停上市。（資料圖片）

林少陽：應叫停H股 估值或須下調

對於螞蟻A＋Ｈ股同步叫停，以立投資董事總經理林少陽稱，「估唔到，好少可會咁」，他表示事出突然，而且事件性質奇怪，因為若螞蟻集團在A股無法通過相關監管機構，沒有理由獲准招股。

林少陽補充，雖然螞蟻集團未有公布被叫停上市的詳細原因，但有傳因部分業務經營違規，故此遭監管機構煞停。林少陽稱，此情況下有必要對A+H股重新估值，因為部分業務日後有必要改變經營範圍，估值應作下調。

對於一眾已入飛認購的投資者，他估計散戶孖展的利支開支應無法退回；至於國際配售部分，他預計機構投資者影響輕微。

阿里︰積極配合和擁抱監管

螞蟻上市「撻Q」，集團表示對由此給投資者帶來的麻煩，深表歉意，並將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。

阿里巴巴集團發言人則表示︰「我們會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任。」