大選日美股升逾2%　螞蟻累阿里插水

【05:05】道指升逾500點

截至香港時間凌晨5時05分，道指收報27477.2點，升552.35點，升幅2.05%；納指收報11160.57點，升202.96點，升幅1.85%；標普500指數收報3369.12點，升58.88點，升幅1.78%。另外，阿里巴巴（美：BABA）收市每股報285.59美元，跌8.12%。

【02:24】阿里巴巴跌逾8%

截至香港時間凌晨2時24分，道指報27468.62點，升543.57點，升幅2.02%；納指報11165.26點，升207.65點，升幅1.9%；標普500指數報3371.35點，升61.11點，升幅1.85%。

另外，阿里巴巴（美：BABA）每股報285.35美元，跌8.2%。

【02:01】歐股收市升超過2%

歐洲股市周二（11月3日）高開高走，泛歐指數Stoxx 600最終以全日最高整數點收市，報356點，升幅為2.34%；銀行股板塊抽高4.4%，法國巴黎銀行（BNP Paribas）第三季業績勝預期，股價急飆超過6%。

英國富時100指數收報5786.77點，抽高2.33%或131.8點；德國DAX指數收報12088.98點，攀升2.55%或300.7點；法國CAC 40指數收報4805.61點，上揚2.44%或114.47點。

【01:40】美股午市時段持續向好

美股在午市時段持續向好，三大指數升幅維持在2%左右，道指報27515.33點，升590.28點，升幅2.19%；納指報11180.37點，升222.76點，升幅2.03%；標普500指數報3376.44點，升66.20點，升幅2%。

【00:34】道指曾升近700點

美國大選正在進行，當地股市升勢持續擴大，曾升接近700點。道指最新報27585點，升660點，標普指數升75點，報3385點，納指最新報11191點，升234點。

【23:24】三大指數漲超2%

美國大選日，暫未有州份公布投票結果，三大指數已全線造好，最新漲超2%。

其中，中概股拼多多（PDD）升逾7.5%；Tesla（TSLA）漲5.7%；Twitter（TWTR）逾半成。

美國銀行股普遍上升，高盛（GS）、摩根大通（JPM）、摩根士丹利（MS）、花旗（C）齊升逾3%。

【23:06】夜期曾挫逾300點

踏入11月3日大選日，美股三大指數全線向上，道指升逾500點，納指亦漲1.5%；標指則升1.7%。

螞蟻集團（6688）今日傍晚宣布暫緩「A+H」上市，拖累阿里巴巴（美：BABA）一度跌近10%，最新仍挫逾7%。恒指夜期同樣受累，跌幅一度擴至300點以上，低見24716點，最新收復24800點關。

今日晚上較早前上交所叫停螞蟻集團（上海﹕688688）A股上市，港交所最新公布，暫緩螞蟻（6688）H股上市。

公告稱，螞蟻科技集團宣布其今天接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得其不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩公司的 A 股於科創版上市。因此，同時進行的 H 股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。