螞蟻暫緩上市｜官媒刊文評論　「彰顯保護投資者利益的堅定決心」

官媒《經濟日報》一篇署名為金觀平撰寫的文章，題為《螞蟻集團暫緩上市彰顯保護投資者利益的堅定決心》，內容提到監管部門暫緩螞蟻集團上市，正是為了維護金融消費者權益、投資者利益、資本市場的長期健康發展。作者更指，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，「切實抓緊整改」。

全文如下：

「近期，圍繞金融監管與創新引發的議論，引起監管層關注。頂著史上最強、本年度全球最大IPO之名的螞蟻集團，被暫緩上市了，一石激起千層浪。

此前，螞蟻集團經過各方批准，按相關程序走到現在，正在靜候上市。螞蟻集團啟動上市以來，也廣受市場關注。近期，有關方面經過進一步了解，發現了相關問題。本著發現問題，解決問題，一切從維護金融消費者權益、保護廣大投資者利益的角度出發，監管層決定讓螞蟻集團暫緩上市。

螞蟻集團上市按下“暫停鍵”，引發境內外一些人士的猜測和議論。監管部門秉持資本市場“公開公平公正”原則，發現問題、正視問題，就要堅決糾正問題、解決問題。螞蟻集團已完成上市定價，可謂是全民關注，參與初步詢價的投資者眾多，涉及數以百萬計的股民的切身利益。暫緩螞蟻集團上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展。螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

維護投資者特別是中小投資者合法權益，是資本市場監管層的根本職責。暫緩螞蟻集團上市，是依據註冊制相關規定，要求擬上市企業在增加信披透明度方面做出實際行動，以切實維護金融市場健康穩定發展。相關企業應該在依法經營、防範風險、社會責任等各方面都作出表率。

事實上，只有投資者的合法權益得到更好保護，優質上市公司才能在資本市場上獲得更多資源支持，中國資本市場才能持續健康發展。此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號：註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段。市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。」