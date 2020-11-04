螞蟻上市｜中國收緊監管　專家：螞蟻再上市　估值未必逾兩萬億

螞蟻集團（6688）昨日（3日）晚上，先後宣布暫緩其A﹑H股上市計劃，市場人士均表現意外。由於螞蟻上市全城熱爆，逾155萬人認購，凍資1.3萬億元，今次螞蟻暫緩IPO，究竟對其母公司阿里巴巴（9988），以致整個港股走勢有何影響？

《香港01》今日（4日），將與光大新鴻基證券策略師伍禮賢，分析今次事件原因，以及直擊阿里巴巴（9988）的股價表現，屆時【Money Flow財策薈】youtube頻道、【Money Flow財策薈】facebook專頁，將同步直播。

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螞蟻集團IPO獲155萬人認購，凍資1.3萬億，但被中國內地的監管機構突然煞停。伍禮賢於節目中表示，今次暫緩上市事件屬罕見，相信對市場衝擊大。

他指中國加強對金融科技監管，非常重視金融安全，但當規管提升到如傳統銀行般嚴格時，「市場有機會擔心，螞蟻業績高速增長係咪可以持續，未來再有機會上市，有冇咁高估值，是有不確定性。」

不過他仍對後市走勢樂觀，主要因為中國經濟正復甦，但阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等估值，或受螞蟻集團煞停上市影響，預料年底前恒指會在25000點以上水平。