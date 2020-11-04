螞蟻集團公布退款更多資料　附H股逾千頁分配結果　速查你有無中

螞蟻集團（6688）暫停A股及H股掛牌，公司公布退款安排詳情。公司指出，有關香港公開認購退款會兩批退回，於周三（4日）就全部或部分不獲接納申請（根據公司已經進行的初步抽籤及分配確定）發送白表退款指示/寄發退款支票/退票（第一批退回）。於周五（6日）就全部申請（只限於第一批退回項下尚未退回部分）發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款。

由於第一批退回與全部或部分不獲接納申請有關，而暫緩H股上市是在向應收第一批退回的申請人作出退款或安排開始後才發生，公司無法一次性退回所有申請股款，亦認為撤回退款安排並將申請股款於較晚日期一併退回，並不符合申請人利益。因此退回股款將上文及退回公告所述分兩批作出。

螞蟻於公告內指出，有關H股申請人初步抽籤及分配獲分配的香港發售股份數目。該分配結果詳情達1,587頁。公司指出提供該等數字旨在方便申請人土確定第一批退回﹑第二批退回項下的退回股款。

公開發售部份凍資1.3萬億元

今早螞蟻發出公告，由於H股首次公開發售及H股上市將不會按照招股章程所載的時間表進行。 因此，公司宣布以下退回香港公開發售的申請股款的安排。

香港公開發售的申請股款（連同 1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費）將不計利息分兩批退回。

第一批於11月4日（星期三）就全部或部分不獲接納申請（根據公司已經進行的初步抽籤和分配確定）發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款；第二批於11月6日（星期五）就全部申請（只限於第一批退回項下尚未退回部分）發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款。

螞蟻集團上市，公開發售部份市傳凍資1.3萬億元，相信不少是孖展資金申購，耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻宣布擱置上市，散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。