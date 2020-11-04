美總統選舉點票過程惹關注　港股反覆收低　科技股續獲追捧

美國大選期間，隔晚美股造好，三大指數升約2%，道指曾飆715點，收市升554點，收報27480點。標指升58點，收報3369點。納指升202點，收報11160點。惟市場最大焦點，落在螞蟻集團暫緩A+H股上市，關注阿里、騰訊、港交所表現。

【16:25】港股走勢反覆低收53點

美國大選點票正在進行中，導致今日港股走勢相當反覆，早段曾收復25000點，惟升勢未能擴大之餘，更在午後反覆向下。恒指收市報24886點，跌53點，國指升27點，收市報10099點，恒生科指收市報7758點，升43點。

科技股續為投資者關注對象，其中阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團暫停上市，累及阿里股價曾跌至272元，收市報277.2元，跌7.5%，另一大型科技股騰訊（0700）亦向下，收市報588.5元，跌1.6%。不過美團（3690）今早再度破頂，曾高見319.6元，收市報313.8元，升6%，京東（9618）同類創新高，收市報330元，升2.5%，網易（9999）收市報136.3元，升3.7%。小米（1810）為今日表現最佳藍籌股，收市報23.95元，升7.9%。

地產股及收租股皆上揚，九倉置業（1997）升3.6%，收市報33元，恒地（0012）升1.6%，收市報28.6元，恒隆（0101）升2%，收市報20.2元。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升3.1%，收市報222.4元，中生製藥（1177）升1.1%，收市報7.96元。

汽車股續獲投資者追捧，吉利（0175）升3.1%，收市報19.68元，華晨中國（1114）升1.2%，收市報6.96元。

【15:38】道指期貨挫逾300點

美國總統選舉正在點票中，美國股市期貨走勢相當反覆，道指期價最新報27029點，跌346點，標普500期貨最新報3344點，跌16點，納指期貨最新報11419點，升153點。

港股再度轉跌，恒指最新報24913點，跌26點，國指最新報10108點，升36點，恒生科指升53點，最新報7768點。

【15:04】內地股市高收 滬深重上4800點

內地股市高收，上證收市報3277點，升6點，深成收市報13659點，升79點，滬深300收市報4813點，升36點，創業板收市報2750點，升6點。

【14:45】亞太區股市普遍上揚 日股抽升400點

亞太區股市普遍上揚，日股升399點，收市報23695點，澳洲ASX 200指數收市報6062點，跌4點，台灣加權指數收市報12867點，升131點，韓國KOSPI指數收市報2357點，升14點。

【14:38】美團午市後破頂 飆逾5% 內銀招行飆近7%

美團（3690 ) 一度破頂，現報315元，或6.42%。

建行（0939）升0.89%，現報5.69元；招行（3968）曾高見45.45元，創一年新高，現升6.25%，報45.05元。

京東集團（9618）逆市行走，創新高，現報337.2元，或4.7%。

【12:10】港股表現反覆 阿里插近6% 吉利再飆近半成

港股表現反覆，美股期貨則走高。恒指半日收報24933點，微跌6點；國指升19點，收報10090點；科指升6點，收報7721點。總成交金額956億元。

受到螞蟻A+H股暫緩上市影響，阿里巴巴曾低見272元，創30日低，收報279.8元，挫6.67%，而騰訊﹙0700﹚午市收報587.5元或挫1.76%；港交所（0388）同樣下挫2.49%，收報368.6元。

美團（3690）逆市微升3.38%，午市收報306元。小米（1810）同樣造好，收報最高22.95元，或升3.38%。

市場續憧憬國策谷新能源車，汽車股早段續熱炒。吉利（00175）飆4.08%，收報19.86元；比亞迪（01211）曾見176.9元，其後回落至169.3元，跌0.59%。

【10:35】恒指倒跌68點

港股早段反覆，現又再跌過，恒指最新報24870點，跌68點或0.28%；國指報10065點，跌5點或0.06%；科指報7681點，報33點或0.43%。大市成交614億元。

阿里﹙9988﹚維持跌勢，挫7%，報278.6元。

吉利汽車﹙0175﹚續飆，現升5.6%，報20.15元。

【10:02】恒指倒升過百點

港股倒升，漲約百點。恒指現升103點或0.42%，報25043點；國指升48點或0.48%，報10119點；科指跌15點或0.2%，報7698點。大市成交405億元。

螞蟻﹙6699﹚擱置上市，阿里巴巴挫7.07%，最新報278.6元；港交所﹙0388﹚挫3.22%，報365.8元；騰訊控股﹙0700﹚跌1.76%。

另一邊廂，吉利再升3.69%，報19.78元，直逼20元大關；滙控﹙0005﹚升2.2%，報34.55元；瑞聲﹙2018﹚升2.12%，報43.25元。

【09:20】恒生指數低開149點

恒生指數低開149點，開報24790點。國指跌57點，開報10014點。螞蟻集團﹙6688﹚煞停上市，累阿里（9988）跌9.3%，開報272元。

騰訊（0700）原料受惠螞蟻上市，金融科技業務可重估，開市跌4%，開報574元。港交所（0388）失去大型新股，同跌約4%，開報363元。

中國對金融科技監管加強，傳統內銀向上，建行（0939）升近2%，報5.75元；工行（1398）升1.5%，開報4.67元。