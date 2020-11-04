長和擬售歐洲電訊基建資產予Cellnex　涉資100億歐元

長和（0001）發公告指出正處於與Cellnex Telecom S.A.後期商議階段，並已就出售公司於歐洲電訊基建資產權益予Cellnex之主要商業條款，達成重大協議，預料交易所得項總額約為100億元（歐元‧下同）。

公司指出完成有關出售後，Cellnex及相關公司將訂立服務協議，以供Cellnex向公司提供電訊基建服務，並透過一項已承諾之度身訂制擴展計劃，支持加快推出5G網絡。有關交易協議仍須待最終文件落實，方可作實。

電訊業務首3季收益按年跌4%

另一方面，長和亦公布截至9月底首3季旗歐洲及香港等地區電訊業務營運數據，期內收益75.67億歐，按年跌4%，毛利總額為54.03億元。

其中英國業務錄17.19億英鎊收益，按年跌2%，毛利總額為10.74億英鎊，按年跌1%，每位活躍客戶平均收益淨額為12.66英鎊，按年跌4%。活躍客戶為990.9萬戶，按年跌4%。

公司意大利業務錄35.13億元收益，按年跌4%，毛利為26.53億元，跌1%，每位活躍客戶之平均收益淨額為11.01元，升2%，活躍用戶為1989.7萬戶，跌幅為11%。

單計今年第3季，收益為25.46億元，按年跌5%，按季升1%；毛利為18.17億元，按年跌3%，按季則相若。