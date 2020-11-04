特朗普連任對華態度或改變　鄧希煒：不排除有人軟化｜財經加零一

美國總統大選進入最後階段，本港時間下周三（4日），各個州份會陸續出現初部結果，究竟會否如大眾所料由民主黨總統候選人拜登入主白宮？或是由特朗普繼續連任？

屆時《香港01》財經節目「財經加零一」，將播出美國總統大選特備節目——「選戰前後」，與香港大學經濟及工商管理學院經濟學教授鄧希煒即時解讀大選戰情的最新情況。

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美國總統大選戰況激烈，根據下午6時的最新情況，特朗普與拜登勢均力敵，暫時拜登在選舉人票上領先特朗普；特朗普則在數個關鍵搖擺州佔優。市場關心未來四年，白宮對中國的態度會否有轉變。

市場一般認為，特朗普對華態度較強硬。鄧希煒於節目中表示，偏向相信特朗普會因為商人利益，而在第二屆任期內給予中國談判空間。

他指出，共和黨內部對華態度於過去有分歧，鷹派、溫和派持續角力下，鷹派稍為佔優，而繼續進行貿易戰，他估計，若果特朗普連任，情況會在未來四年持續，不排除有人會聆聽商家遊說，軟化對華態度。

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。