利亞零售擬賣OK便利店　涉近28億元　售後尚餘聖安娜、Zoff等品牌

利亞零售 （0831）宣布，已訂立買賣協議，以 27.9億港元現金代價﹙按無現金及無債務基礎計算﹚，出售集團「OK便利店」業務。交易完成後，擬派每股3.85元特別股息。

利亞零售於香港經營約340家OK便利店。

買家ACT 1985特許授權便利店品牌

買方為一家依照香港法律註冊成立的有限責任公司，為ACT的全資附屬公司，ACT於多倫多證券交易所上市(股份代號: ATD.A及ATD.B)，主要以「Couche-Tard」和「Circle K」品牌從事便利店及道路運輸燃油零售相關業務，在全球擁有近14,350個經營點。ACT於加拿大為便利店行業的領先企業。

根據ACT授予的特許權協議，利亞零售早於1985年在香港以「OK便利店」品牌開始經營便利店。利亞零售表示，董事會收到ACT提出的有利建議，將便利店業務出售給ACT，並指儘管尚未進行有關續期特許權的確切討論，但鑑於對集團業務之持續審視，董事會認為，出售事項為集團提供一個良好機會，以圍繞剩餘集團的業務重新制定策略。

利亞零售預期將錄得出售事項收益約29億元，而賣出便利店業務後，公司仍擁有130家店舖，旗下品牌包括聖安娜、Mon cher和Zoff。