科技股獲追捧　騰訊美團再破頂　恒指全日勁升逾800點

據美國大選最新點票，民主黨候選人拜登距勝選僅一步之遙。美股三大指數全面向上，道指曾升821點，收市報27847點，上升367點。標指收市報3443點，上升74點。市場資金回歸科技股，納指大幅高收3.9%，報11590點，上升430點，其中Facebook急升逾8%，Alphabet及亞馬遜升6%以上。

【16:24】港股全日勁升逾800點

民主黨候選人拜登在美國總統選舉已有明顯優勢，促使今日亞太區股市普遍上揚，港股亦隨之走高，全日勁升逾800點，50隻成份股皆報捷。

恒生指數收市報25695點，升809點，國指收市報10478點，升379點，恒生科指升422點，收市報8181點。

科技股表現可人，即將公布上季季績的阿里（9988），收市報294.6元，升6.3%，騰訊（0700）再創新高，收市報625元，升6.2%，美團（3690）升5%，收市報329.6元，京東（9618）升9.4%，收市報361元。

車股方面，比亞迪（1211）勁升16%，收市報197.2元，吉利（0175）升8.7%，收市報21.4元，華晨（1114）升10.6%，收市報7.7元，廣汽（2238）升2.6%，收市報8.59元。

內房股亦獲投資者追捧，潤地（1109）升9.4%，為今日表現最佳藍籌，收市報35.05元，碧桂園（2007）升8.8%，收市報10.92元。

至於有意將歐洲電訊基建資產出售的長和（0001），收市報52.8元，升8.9%。

美瑞健康抽逾三成 成「拜登概念股」

美大選，拜登贏面高，「惠及」本港個股。憧憬拜登政府上台後，將推動大麻合法化，美瑞健康(2327)全日大升約三成，收報0.55元，漲30.95%。

【15:37】大市升近730點

港股尾市升幅擴大，恒指升727點或2.92%，報25613點；國指升343點或3.4%，報10442點；科指升392點或5.05%，報8150點。大市成交額1,529億元。

潤地﹙1109﹚升9.67%，報35.15元，成表現最佳恒指成份股。

另外，長和維持升勢，現報52.75元，升8.763%。

科技股表現亮相，騰訊控股及阿里巴巴升逾半成。

【15:03】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3320點，升42點，深成收市報13894點，升234點，滬深300收市報4885點，升71點，創業板收市報2787點，升37點。

恒指升幅擴大至逾700點，最新報25595點，升708點。

【14:53】亞股上揚 日股抽升逾400點

亞太區股市上揚，日股重上24000點，收市報24015點，升410點，澳洲ASX 200指數收市報6139點，升77點，台灣加權指數收市報12918點，升50點，韓國KOSPI指數收市報2413點，升56點。

恒指最新報25570點，升684點；國指升324點，最新報10423點，恒生科指升8137點，升378點。

【13:34】港股午後維持逾600點升幅

港股午後保持強勢，最新報25534點，成交額接近1,100億元。目前有9隻藍籌股升幅逾5%，當中潤地（1109）最佳，升幅達9.2%。同時只有中電（0002）逆市下跌。

【12:26】拜登只差6票便贏 港股中午大升676點

港股造好，大升近3%。恒指半日收報25562點，上升676點或2.72%。國指升306點或3.03%，收報10405點。科指表現強勢，升375點或4.83%，收報8133點，首次升穿8000點。總成交金額963億元。

長和﹙0001﹚擬賣歐洲電訊基建，帶動股價炒上，創1年新高見52.85元，午市收報52.75元或升8.8%。

另外，螞蟻暫緩上市影響減低，騰訊（0700 )、阿里巴巴（9988）今日回升，騰訊再創新高見621元，午市回落618.5元，或升5.1%；阿里收報293元，或升5.7%。

美團（3690）續創新高，最高見334.6元，午市收報322.6元，升2.8%。小米（1810）同樣直上，30天線高位24.95元，收報24.05元，升0.42%。

吉利（0175）繼續飆車，午市收報21元，上揚6.7%。比亞迪（1211）飆升逾一成，收報187.3元。

【11:25】藥明巨諾飆13%

半新股藥明巨諾（2126）飆12.6%，報23.65元，最高曾見24元，成交額1.71億元。同系的藥明生物（2269）升近4%，報230.6元，成交額3.15億元，挑戰233元歷史高位。

【10:24】科指首穿8000點

恒指升幅稍回，現報25363點，升477點或1.92%；國指升207點或2.05%，報10306點；科指升308點或3.98%，報8067點，首次升穿8000點大關。大市成交額566億元。

舜宇光學科技﹙2382﹚升8%，高見148.1元，表現冠藍籌。

【09:40】滬深股市升約1%

上證指數初段報3306點，上升29點。深證成份指數報13822點，上升162點。創業板指數報2780點，上升30點。

【09:37】科技股全線升

騰訊（0700）逼620元關，高見619.5元；美團（3690）破頂見334.6元。比亞迪（1211）隨中資電動車股升，曾升約7%，高見185元。

SaaS股向上，金山軟件（3888）升逾8%，金蝶（0268）升逾4%，明源雲（0909）升3%。

【09:20】恒生指數高開614點

恒生指數高開614點，開報25500元。國指升282點，開報10381點。騰訊（0700）高開3.65%，站上610元。阿里（9988）彈3%，報285.6元。美團（3690）及京東（9618）升5及6%，齊齊破頂。

金融股亦全線做好，中國平安（2318）升1.6%，建行（0939）升2.8%，恒生銀行（0011 )升2.4％。

另外，長和﹙0001﹚擬出售歐洲電訊基建資產，涉100億歐元，股價隨大市造好，漲6.39%，報51.6元。

而利亞零售﹙0831﹚擬近28億元出售OK便利店業務，兼豪派特息，開報4.7元，升14.91%。