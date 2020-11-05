螞蟻上市｜帶頭退孖展息　被轟「做壞規矩」　富途解話︰特事特辦

螞蟻集團（原上市編號：6688）日前突然煞停上市，令到155萬名認購螞蟻新股的散戶不知所措，特別是孖展客擔心有可能慘蝕利息。不過，富途證券及後率先宣布免除認購手續費和所有銀行孖展利息，相關成本由公司承擔。

措施雖然獲得客戶讚賞，但業界卻有不少批評，有業內人士不點名指中資券商「做壞規矩」、「有違合約精神」，帶頭退回孖展息及手續費，令不少券商「焗跟」。富途回應指，皆因牽涉客戶眾多，「特事特辦」，強調不應將此安排變成慣例。

是次螞蟻集團IPO，富途證券一共接獲20.6萬份認購申請，涉及481億元，當中孖展佔逾300億，現金認購約160億元，涉及的零售客戶人數及金額相當龐大！

螞蟻集團H股IPO合共錄得155萬人申請認購，其中富途佔約20.6萬份申請，涉及資金近500億元。（資料圖片）

在螞蟻集團宣布暫緩上市的翌日，富途證券已率先公布會免除認購手續費和所有銀行孖展利息。及後，不少券商亦相繼宣布有關安排，部分券商免除指定利息。不過，銀行如滙豐（0005）及中銀香港（2388）等則未有跟隨。

當富途證券宣布免除認購手續費和所有銀行孖展利息，市場已有聲音指，富途「開壞先例」，損害商業社會奉行的合約精神。

鄔必偉稱，是次安排免除認購螞蟻手續費和孖展息，不應該成為慣例，形容今次是「特事特辦」。（受訪者提供）

富途證券高級合伙人、金融及企業服務總裁鄔必偉向《香港01》解話，他認同在商言商、合約精神是重要的，但他強調「除了錢，還有感情」，故此要有特別安排。鄔總裁表示，這次的安排是不應該成為慣例，形容今次是「特事特辦」。是次向客戶退回所有孖展利息，料富途損失約上千萬港元。

另外，對於帶頭「做壞規矩」的指控，鄔必偉不評論其他券商的做法，坦言只能控制自己公司的做法。他直言「但行好事，莫問前程」，在宣布免除手續費和孖展息時，他並不理會其他券商做法，亦強調富途無法影響同行的處理手法。「富途一世免佣，但有同行不免佣」，而是次銀行亦沒有跟隨免息，反映富途的舉措並不一定影響同業，鄔必偉形容這是「生態」。

螞蟻集團日前宣布暫緩上市，本港共有155萬名客戶需要退款。（資料圖片）

鄔必偉補充，富途證券一共接獲20.6萬份認購螞蟻集團的IPO申請，涉及481億元，當中317.8億元為孖展認購。他認為，是次螞蟻集團IPO涉及的零售客戶眾多，案例特殊。而事實上，富途的確已經提供服務，以及銀行經已收取相關日子的孖展利息，富途本可以如常收取費用。但鄔必偉認為，原本一眾客戶已滿心歡喜，預期能夠透過螞蟻IPO賺一筆，但倒頭來不賺反虧，「是非常差的體驗」！

鄔必偉更提到，由於疫情關係，不少客戶已經歷一段艱難的時間，而今次遇上螞蟻集團上市觸礁，的確是需要一些支持。他強調，富途表明客戶至上，不應是口號宣傳，而是實際上要共進退，履行社會責任。