恒生科技指數破頂　港交所推期貨期權　輪商：最快12月前推窩輪

美國總統大選結果尚未揭盅，不過隨著郵遞選票陸續開箱點票，民主黨候選人拜登在多個搖擺州份反超並佔盡上風。投資市場似乎樂見拜登上場，美國股指齊升，港股更是大幅上揚，當中恒生科技指數更勁升逾半成，突破8000點大關創新高。

港交所（388）亦睇準時機，今日宣布將會推出恒生科技指數期貨及期權，分別於今年11月23日及明年1月18日推出。推出恒生科技指數期貨及期權，意味即將有發行商發行相關指數的結構性產品，例如衍生權證及牛熊證，以及交易所買賣基金。

5G概念股中興通訊今日漲逾18%，帶動科技指數創新高。（路透社）

隨著拜登上場的機會愈來愈大，環球股市似乎比較「受落」，恒生科技指數更是落鑊急炒。一眾Apple產品零件供應商大升，比亞迪電子（0285）、華虹半導體（1347）勁漲逾12%；在美國回港第二上市的電商股阿里巴巴（9988）和京東（9618）分別升逾6%及9%；5G概念股中興通訊（0763）飆逾18%重上20元水平以上！

科技股喜迎拜登上場，科技指數升逾半成創新高，「U盤」嘜至8181點收市。恒生科技指數由今年7月27日推出至今，已累升約兩成，跑贏同期恒生指數約4%升幅。可惜，由於港交所未曾推出恒生科技指數的期貨及期權，故此市場上未有結構性產品或槓桿ETF推出。

港交所今日宣布即將推出恒生科技指數期貨及期權，相關衍生產品亦有望在未來數個月內上市。（資料圖片）

瑞通有意推科指結構性產品 最快12月面世

而今天港交所宣布即將推出相關期貨及期權，意味相關衍生產品亦有望在未來數個月內上市。瑞通上市產品銷售部主管翁世權稱，該行有計劃推出相關結構性產品，屆時待港交所批准，準備文件及系統設定，預計相關產品有可能在12月推出。

翁世權指，估計港交所會先批准發行窩輪產品，及後才准許牛熊證上市。被問到預計市場是否熱衷於參與買賣這些產品，翁世權坦言視乎市況，「如果好似今日咁，個個都搵科指Call啦」。

翁世權估計，即使港交所批准科指的結構性產品上市，業界在初期不會發行太多相關產品。（資料圖片）

窩輪上市初期「唔好炒」

不過，翁世權認為業界未必會在初期發行大量窩輪或牛熊證，始終業界和市場均需要時間摸索。假如初期發行太多，沒多久便「打靶」或收回，成本相當高昂，「一隻過萬蚊，十隻就十幾萬」。他笑言，今日科技指數單日升5%，若然已有熊證發行，相信經已「死了」。

而市場方面亦未必急於買賣相關窩輪，翁世權解釋指，由於初始發行的窩輪有效期最短為6個月，相信對於市場而言比較長，「唔太好炒」，估計首批科技指數的窩輪最快在今年12月上市後，或要到下年2月才會有更多投資者參與。