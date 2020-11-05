被視為TikTok對手　快手來了！　在港遞交上市申請｜新股IPO

被視為抖音競爭對手的短視頻平台快手，今日傍晚正式向聯交所遞交上市申請。

根據招股文件，2017年快手收入為83億元（人民幣，下同），增長至2019年的391億元，複合年增長率為117%。

今年上半年收入為253億元，按年增長48%；直播賺取的收入由2017年79億元，增長至2019年的314億元，而2020年上半年為173億元。

另外，自線上營銷服務的收入比例不斷增加，由2017年的4.7%增加至2020年上半年的28.3%。集團稱，未來會持續積極通過電商業務、網絡遊戲、在線知識分享及其他產品和服務來多元化收入來源。

快手上半年開展近10億場直播活動。（官方網頁截圖）

截至6月底半年度，快手的應用程序及小程序平均月活躍用戶達7.76億；平均日活用戶達3.02億；日活躍用戶日均使用時長為85+分鐘，每年持續上升；內容創作者佔平均月活躍用戶比例約26%，內容社區活躍度在中國頭部的基於視頻的社交平台中排名第一。另外，快手應用期內開展近10億場直播活動，短視頻和直播共有1.63萬億次點讚、轉發和評論，電商交易總額高達1,096億

根據艾瑞諮詢報告，快手作為全球短視頻行業的開創者和領先的內容社區和社交平台，截至今年6月底半年度，集團為全球以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台、全球以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台，以及全球以商品交易總額計第二大直播電商平台。