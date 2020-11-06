人民幣一度升破6.60　中間價上調超600點

美元指數大跌，現貨黃金大漲，最高突破1950美元，離岸人民幣一度升破6.60關口。人民幣兌美元6日中間價上調605個基點，報6.629。

Wind數據顯示，離岸人民幣兑美元匯率11月5日報收6.6066元，較前收盤價漲148點，盤中最高漲至6.602元，創2018年7月中旬以來新高。6日亞市早盤，離岸人民幣一度升破6.60關口，見6.595，隨後走軟，截至發稿，報6.609元。

人民幣兌美元匯率波動加劇。（新華社）

渣打表示，近期，做空美元對離岸人民幣是非常受歡迎的策略。一些機構預計，2020年美元兌人民幣的任何重大反彈都將是有限的。

原因在於，美國預算赤字或繼續惡化，且美國貿易赤字在短期內不太可能改善，即使大選的不確定性提高導致美元受避險資金追捧，長期也可能回到走弱的軌道。隨著後續風險落地，更多資金或流入新興市場，從而推動新興市場貨幣對美元反彈。

未來，各界仍傾向於看漲人民幣。日前，中國央行宣佈將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調為0，而後逆週期因數也逐步淡出，但交易員認為這只是象徵性的舉措，因為企業遠期購匯的總量有限，且下半年以來央行已經很少用大幅度的逆週期因數來調節中間價。從經濟基本面、資本流動情況來看，人民幣維持強勢的基礎並沒有發生根本性變化。