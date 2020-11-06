渣打於9個市場推混合工作模式　包括香港在內員工　可申請WFH

疫情之下，不少企業推在家工作安排﹙WFH﹚，可謂是職場「新常態」。渣打銀行最新宣布，有意實行結合虛擬和實體辦公室的混合工作模式，給予同事在工作形式和地點上更多靈活性。由2021年初開始，9個市場（包括英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬來西亞、中國和印度的環球商業服務中心）的同事將可以正式申請靈活工作模式安排。

工作地點 包括員工的家

渣打表示，屆時同事將可對工作的時間（包括工作的時數和日數）和地點有更多靈活選擇；工作的地點可以是渣打的辦公室、接近辦公室的工作點或員工的家，集團正夥拍一個第三方夥伴，以提供額外的「近家」辦公空間。

該行預期大部分的員工會採用混合模式，即部分日子在辦公室工作、部分日子則在家工作;若干數目的員工則會長期在家或在渣打辦公室工作，一些員工則因職責所需未能在家工作。

首階段計劃 涉逾半員工

參與第一階段計劃的市場佔整個該行總員工數目約54%。在之後的階段，集團目標在2021年年底前為至少70%員工及一半市場（即約60,000名員工、30個市場）提供靈活工作模式選項，並在2023年前將計劃覆蓋率提升至90%，即55個市場中約75,000名同事。

渣打表示，總結今年的經驗，該行有意實行結合虛擬和實體辦公室的混合工作模式，給予同事在工作形式和地點上更多靈活性。集團在10月份向參與第一階段計劃之九個市場的同事進行意見調查，收集員工對靈活工作安排的意向，而最終可提供的靈活性，則取決於個別同事的工作性質和個人選擇。