渣打溫拓思：拜登較願意與中國有更多互動

據《彭博》報道，渣打集團（02888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，美國總統侯選人拜登（Joe Biden）較願意與中國有更多互動，可以緩和過去4年中美一直加劇的緊張關係。

溫拓思接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時稱，如果拜登擔任下一任總統，美國對華的政策會更有「一致性」（consistency）。

民主黨總統候選人、前副總統拜登於2020年11月4日星期三在德爾威爾明頓向支持者發表講話。 Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden speaks to supporters, early Wednesday, Nov. 4, 2020, in Wilmington, Del.（AP Photo/Paul Sancya）

溫拓思希望，中美兩國在認清兩方的基本情況下，通過接觸後先開始採取行動，才可以令到全球各國有更好的合作，而不是單純在競爭。但他亦都補充，自己不會認為競爭會完全消失。

同時，溫拓思警告，就算拜登當選後，與中國的緊張關係亦未必會有改變，不認為當選前後會有太大區別。

另外，對於貸款減損走勢，溫拓思抱持較樂觀的心態，從現況而言，拖欠貸款已有改善，情況令人鼓舞。