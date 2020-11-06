滙豐環球：維持美團買入評級　並將目標價由290元上調至386元

滙豐環球今日（6日）發表報告，維持美團（3690）的買入評級，並將目標價格由290元上調至386元。

滙豐環球表示美團通過推動社區的購買、將雜貨及商人數字化，以擴大潛在市場，獲取份額。但滙豐環球又指，社區購買的所帶來的機遇看似很大，但同期已經有不多人在競爭，已經是個擁擠（crowded）的市場，已經有不少有效的渠道讓用家使用。

滙豐環球指，美團11月底將公布第三季業績，料收入按年增長26%，不過除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA），增速或放緩至23%，主因該季屬傳統淡季。

另外，亦考慮到阿里巴巴（9988）上季服務收入按年增29%，所以增強對美團第三季外賣業務的按年增長可達三成的信心。

中國國內外賣業競爭加劇，美團推出「百億飯補」計劃對撼餓了麼的百億補貼，雙方的宣傳戰更走入校園，但目前競爭仍然可控。（資料圖片）

報告亦指出，中國國內外賣業競爭加劇，美團推出「百億飯補」計劃對撼餓了麼的百億補貼，雙方的宣傳戰更走入校園，但目前競爭仍然可控。另一方面，國內外送平台滲透率仍相對較低，美團的「店小二」計劃有助店家擁抱數碼化。

滙豐環球料美團經調整EBITDA第四季增長步伐可加快。

美團今日收市報326.8元，跌2.8元或0.85%。